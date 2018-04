Kommentar Sandra Schröder: Gähnende Leere im Loch

Göppingen / Sandra Schröder

Fehlalarm in Sachen Fliegerbombe: Glimpflich und schnell ging am Sonntag die Evakuierung in Göppingen zu Ende.

Wie Sie sehen – sehen Sie nichts, lautete am Sonntag das Fazit der Kampfmittelbeseitigung Baden Württemberg. Bei der Sicherung der EVF-Baugrube in der Großeislinger Straße kam selbst in sieben Metern Tiefe keine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg zum Vorschein. Von daher wurde die Evakuierung des umliegenden Gebiets sofort gestoppt. Die Anwohner konnten um kurz vor 7 Uhr bereits wieder in ihre Wohnungen. Zwar kostet die ganze Aktion im Rückblick unnötig Geld, eine Evakuierung war aber unbedingt erforderlich und für die Sicherheit der Menschen unerlässlich. Zudem hat der Fall gezeigt, dass die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und der Stadt funktioniert hat. Sollte bei Bauarbeiten doch einmal ein Kampfmittel gefunden werden, können die Bürger beruht sein, dass alles sicher abläuft. Was allerdings Fragen aufwirft ist der Umstand, dass auch kein anderer metallischer Gegenstand in dem Loch gefunden wurde und wie dann zuvor überhaupt die kritische Messung zu Stande kam. Das wird die private Kampfmittelbeseitigungsfirma beantworten müssen, die zuvor die Bodensondierung gemacht hatte.