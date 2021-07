Ausgeliefert und aufgestellt ist in Salach das Gebäude, in das bald der Naturkindergarten kommen soll. Im September wird das Außenspielgelände fertiggestellt. Die dann fünfte Kita in Salach symbolisiert den stetigen Wandel, dem die Kinderbetreuung im Ort unterworfen ist. Insgesamt werden etwa 3...