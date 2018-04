Veranstaltung Rund um die Liebe

Hohenstaufen / SWP

Auf dem Gipfel des Hohenstaufens findet am Samstag, 21. April, um 20 Uhr eine erste besondere Veranstaltung statt. Zu Gast ist die renommierte Berliner Schauspielerin Claudia Schönwald. Gemeinsam mit Gerd Kolter und Martin Schrack am Piano präsentiert Claudia Schönwald „Erklär mir, Liebe – auf den Spuren eines unerklärlichen Gefühls“. Zwischen „Himmel und Erde“ erleben die Besucher Lyrik, Prosa und Musik über die schönste Nebensache der Welt – vom Hohen Lied der Bibel über die Dichter der Romantik bis zu Rock- und Pop-Texten. Gegen 19 Uhr gibt es italienische Lasagne und Blattsalat. Interessenten melden sich per Email an unter andreas.schweickert@saltico.de.