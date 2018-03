Auftakt Roter Teppich für Katja Riemann

Göppingen / SWP

Katja Riemann ist nicht nur eine seit Jahrzehnten gefragte Schauspielerin, sondern auch eine einfühlsame Sprecherin in vielen Hörbuchproduktionen. Und: Sie singt! Mehrere Musikalben habe Katja Riemann bereits veröffentlicht und darin ihre hohe Musikalität und Liebe zur Musik dokumentiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturkreises. Es gibt also mehrere Gründe, warum sich das renommierte Casal-Quartett aus der Schweiz Katja Riemann als Sprecherin für seine Schubert-Konzertlesung ausgesucht hat. „Und dass sich die Riemann hat aussuchen lassen, liegt natürlich in der überragenden Qualität des Streichquartetts begründet“, heißt es weiter. 2015 wurde das Quartett als zweifacher Echo-Klassik-Preisträger hoch dekoriert.

Beim ersten Meisterkonzert der Saison widmen sich beide dem kurzen Leben des Komponisten Franz Schubert mit all seinen Höhen und Tiefen: Unter dem Titel „Ich bin zu Ende mit allen Träumen“ (ein Zitat aus Schuberts Liederzyklus „Winterreise“) gibt es an diesem Abend in der Stadthalle Schubert-Kammermusik zu hören und passende Texte dazu – von Schubert selbst sowie von seinen Freunden und Zeitgenossen. Der Kulturkreis: „Es sind Zeugnisse, die tief in die Seele des Komponisten blicken lassen und die Zuhörer Schuberts Musik vielleicht (noch) besser verstehen und (noch) mehr genießen lassen.“

Das Restaurant am Stadtpark wird an diesem Montagabend ausnahmsweise geöffnet sein, Tische können unter ☎ (07161) 98 80 166 reserviert werden. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Bereits um 19.20 Uhr führt Ulrike Albrecht vom Kulturkreis Göppingen in das Programm des Abends ein. Es gibt noch Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Info: Karten gibt’s beim i-Punkt im Rathaus Göppingen, ☎ (07161) 650-293.