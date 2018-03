Kreis Göppingen Rotarier spenden 3333 Euro für „Gute Taten“

Kreis Göppingen / SWP

Begeistert waren die Besucher vom Abschlusskonzert der NWZ-Aktion „Gute Taten“ am Freitagabend in der ausverkauften Göppinger Oberhofenkirche. Ermöglicht worden war der musikalische Hochgenuss erneut vom Rotary Club Göppingen-Stauferland, der seit zehn Jahren das abschließende Benefizkonzert für die „Guten Taten“ organisiert. Am Montag überreichten Rotarier-Präsident Hans-Jürgen Schutzbach (l.) und Kirchenmusikdirektor Gerald Buß (r.), Spiritus rector der Konzerte und ebenfalls Rotarier-Mitglied, Redaktionsleiter Helge Thiele einen Spendenscheck über 3333 Euro. Die NWZ-Aktion entspreche exakt der rotarischen Idee des „selbstlosen Helfens“, betonte Schutzbach.