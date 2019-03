„I kann garnemme“, völlig aus dem Häuschen war Ingrid Klink, als der Anruf des NWZ-Redaktionsleiters Helge Thiele kam. Dieser überbrachte eine frohe Botschaft: Ingrid Klinks Ehemann Rolf ist Gewinner des Skoda Citigo, der bei der Aktion „Gute Taten“ verlost wurde. Im Lostopf befanden sich 1107 Namen von Einzelspendern, die mindestens 5 Euro zu den „Guten Taten“ beigesteuert hatten. „Ich freue mich so“, meinte Ingrid Klink, die den Anruf entgegennahm. Der vom Auto-Team Göppingen gestiftete Kleinwagen komme gerade recht, „wir können ihn gut brauchen, weil wir ein altes Auto haben“, sagte die Göppingerin und freute sich darauf, ihrem Ehemann die Nachricht zu überbringen, der bei der Abschlussveranstaltung der „Guten Taten“ am Mittwoch in den Räumen des Auto-Teams den Schlüssel in Empfang nehmen darf.