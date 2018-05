Göppingen Rettung für Stiefkind „Blauer Platz“?

Göppingen / Arnd Woletz

Der „Blaue Platz“ bei Lidl an der Poststraße gilt seit seinem Bau als böser städtebaulicher Missgriff. Nun hegt die Firma Lidl Überlegungen für einen Umbau.

Acht Meter hohe und bis zu 75 Meter lange Wände aus fensterlosen Beton-Fertigteilen: Das ist die oft als öde empfundene Kulisse des „Blauen Platzes“. Er hat seinen Namen von den blau leuchtenden Lichtstelen, die dort nachts leuchten. Die Fachmärkte Lidl und Sport Flöss wenden jedoch ihre nackte Rückseite der Stadt zu – was von Anfang an für Entsetzen bei den Göppingern sorgte. Kaum zu glauben: Der „Blaue Platz“ ist das Ergebnis jahrelanger Planung. Denn in der Göppinger Stadtpolitik wurde schier endlos gestritten, was auf dem ehemaligen Speiser-Areal passieren soll (siehe Infobox). In der Ära des ehemaligen Baubürgermeisters Joachim Hülscher wurde das Konzept eines Fachmarktzentrums dann 2006 umgesetzt. Der vom Verkehr und Wind umtoste Platz sollte „städtisch“ wirken, aber „keine Aufenthaltsqualität haben“ sagten die Planer damals.

Das soll sich nun ändern. Denn die zur Schwarz-Gruppe gehörende Firma Lidl hegt offenbar Überlegungen, die Beton-Rückseite ihrer Filiale zu öffnen und ein großzügiges Café sowie Ladeneinheiten auf dem „Blauen Platz“ anzusiedeln. Das jedenfalls bestätigten der Göppinger Stadtplaner Günter Helmel und Baubürgermeister Helmut Renfte jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik. Der Dienstleister „Fachpartner Gewerbeimmobilien“ hatte zwischenzeitlich sogar auf einer Immobilienplattform im Internet schon Interessenten gesucht.

Es liege aber noch kein Baugesuch und kein Bauantrag vor, sagte der Baubürgermeister den Lokalpolitikern. Das Projekt auf dem der Firma Lidl gehörenden Grundstück sei noch „in der Schwebe“. Er bestätigte jedoch Gespräche mit den möglichen Bauherren, sagte aber auch: „Es stecken viele gute Ideen drin, es muss aber noch dran gearbeitet werden“. Zu den Fragezeichen gehören die geplanten Parkplätze an der Poststraße sowie die Zufahrt. Insgesamt begrüße die Verwaltung das Vorhaben aber, sagte Renftle: „Das täte dem Platz und der Stadteinfahrt gut.“

Da bekam er Rückendeckung aus dem Gremium der Bürgervertreter. Allgemeiner Tenor: Schlimmer kann es nicht werden. „Das ist der übelste Platz in ganz Göppingen“, schimpfte FWG-Stadtrat Emil Frick. Der Eigentümer des „Blauen Platzes“, die Firma Lidl, gab bis Montag am frühen Abend noch keine Stellungnahme zu den Plänen ab. Angedacht ist nach Darstellung der Stadtverwaltung aber eine bis zu fünf Meter hohe Glasfassade an dem Café sowie eine zur vielbefahrenen Poststraße hin etwas erhöhte Außenterrasse sowie einige Stellplätze. Außerdem sprach Renftle von „zwei bis drei Ladeneinheiten“, für die aber noch Nutzer gefunden werden müssten. Die Stadt und damit der Gemeinderat müssten außerdem mit einer Änderung des Bebauungsplans den Weg frei machen, sollte das Projekt konkret werden.