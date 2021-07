Zufrieden und ein wenig traurig zeigte sich Andreas Janositz am Mittwochnachmittag in der Eislinger Stadthalle. Rund 100 geladene Gäste versammelten sich dort zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand. „Noch vor wenigen Wochen dachte ich, mein Abschied müsste per Videokonferenz geschehen“, fr...