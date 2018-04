Porträt Reiselustige Wäschenbeurer Sänger feiern

Wäschenbeuren / Annerose Fischer-Bucher

Der Verein kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Er wurde 1842 zunächst als Kirchenchor gegründet. Da zunehmend auch weltliche Lieder gesungen wurden, erhielt er 1843 den Namen „Liederkranz“ unter seinem ersten Vorsitzenden, dem Lehrer Christian Raible, der zugleich Chorleiter war.

Alt oder gar altbacken ist und fühlt sich der Jubilar jedoch keineswegs. Im Liederkranz Wäschenbeuren, der 2018 seinen 175. Geburtstag mit mehreren Jubiläumsveranstaltungen feiert, singen mehr als hundert hoch motivierte Sängerinnen und Sänger in fünf Chören. Sie führen Konzerte auf, pflegen Freundschaft und Singen mit anderen Chören und lassen die Geselligkeit dabei nicht zu kurz kommen.

Auf den reinen Männerchor – landesweit eine eher aussterbende Spezies – mit etwa dreißig Sängern seien sie besonders stolz, sagt Pressesprecher Günter Lechleitner, der zugleich Vizechorleiter ist. Arthur Lechleitner, mit 91 Jahren das älteste aktive Mitglied, singt seit 71 Jahren, das jüngste Mitglied ist 29. Zudem gibt es einen reinen Frauenchor und einen gemischten Chor.

Alle drei Ensembles werden von Werner Singer geleitet, der seit 1998 die Chöre führt und in den wöchentlichen Singstunden in der Aula der Staufer-Schule und im Katholischen Gemeindehaus die Programme, beispielsweise für das traditionelle Jahreskonzert am 1. Advent, einstudiert.

Männer singen gerne Silcher

Die Männer singen gerne Silcher oder Schubert, aber auch Evergreens auf Englisch und Italienisch oder auch mal eine Elvis-Adaption, bevor sie die Singstunde im Café am Rathausplatz – früher im Gasthaus „Krone“ – ausklingen lassen. Auch umrahmen sie gerne mal Familienfeste wie etwa eine Goldene Hochzeit. Der Frauenchor präferiert Kirchenkonzerte in Birenbach und Wäschenbeuren, während der gemischte Chor bevorzugt Ausschnitte aus Operetten und Musicals einstudiert. Den Jungen Chor leitet Mechthild Maaßen, und den Kinder- und Jugendchor mit dem Namen „Note is me“ Christine Dorn, die in der Betreuung von Isabell Schmid unterstützt wird.

Dass für den Liederkranz die Verbindung von Geselligkeit und Singen wichtig ist, zeigt sich in vielerlei Aktivitäten. So werden jedes Jahr gemeinsam Reisen und Ausflüge unternommen, und für die Kinder gibt es wie zuletzt 2017 Kinderfreizeiten übers Wochenende. „Das ist ein Beitrag zu unserer Nachwuchsarbeit“, sagt Lechleitner. Freundschaften mit anderen Chören wie mit der Sängerrunde St. Michael in der Nähe von Villach im österreichischen Kärnten, die schon seit mehr als 40 Jahren besteht, werden durch gegenseitige Besuche und gemeinsame Konzerte gepflegt. Bei den Männern gibt es sogar eine eigene Musikband mit Akkordeon, Gitarre und ein wenig Percussion, die schon mal mit Schlagern, Volksliedern, Country Music und mit „Lagerfeuer-Romantik-Klassikern“ eine Besenwirtschaft aufmischen kann.

Ein Highlight in der Vereinsgeschichte waren zwei große Reisen in die USA mit einem Konzert- und Besuchsprogramm. Mit über 80 Teilnehmern umrahmten im Jahr 1992 drei Chöre in einem Stadtteil von Los Angeles einen Gottesdienst, und in weiteren Konzerten in San Francisco und in San José boten sie unter der Leitung von Theodor Oechsle – er hatte 17 Jahre lang die Chöre geleitet – ein Operetten-Potpourri unter dem Titel „Maske in Blau“. Werner Singer, Thomas Kuhn und Willy Hinterberger haben mit Akkordeon und Gitarre für Stimmung gesorgt, sagt Pressesprecher Lechleitner. Die zweite große Reise hatte im Jahr 2006 in den Osten der USA nach Detroit geführt.

Für das diesjährige Jubiläum zum 175-jährigen Bestehen hat der Verein, Vorsitzender ist seit 2001 Dr. Reinhard Heer, vier Veranstaltungen vorbereitet. Es beginnt mit einem Kirchenkonzert am morgigen Sonntag um 17 Uhr in der Katholischen Kirche Wäschenbeuren. Zur Geschichte des Vereins gibt es ein Festbuch, das von den Anfängen bis heute Auskunft über die handelnden Personen und die jeweiligen Schwerpunkte des Vereins gibt.