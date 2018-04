Porträt Rapper Mc Manar mit Debüt-Album

Hattenhofen / Maximilian Haller

Ich will diese Welt verändern.“ Das Ziel, das sich Manar Bjeirmi gesteckt hat, ist hoch. Und doch will man dem 17-Jährigen glauben, wenn er über seine Musik spricht. Seit er zehn Jahre alt ist, rappt der junge Syrer leidenschaftlich gerne, jetzt hat er unter dem Künstlernamen „Mc Manar“ sein erstes Album veröffentlicht. Bis dahin war es ein weiter Weg.

Vor sechs Jahren floh Manar zusammen mit seiner Familie aus dem von Krieg zerrütteten Syrien. Über Ägypten gelangten die Bjeirmis nach Italien. Am Mailänder Bahnhof fing Manar spontan an zu rappen. Der italienische Menschenrechtler und Regisseur Gabriele Del Grande wurde auf ihn aufmerksam und holte ihn mit ins Team für seinen Dokumentarfilm „An der Seite der Braut“, der bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wurde. Auf einmal stand der junge Syrer auf dem Roten Teppich.

Nie mit der Musik aufgehört

Mittlerweile wohnt Manar mit seiner Familie in einer Flüchtlingsunterkunft in Hattenhofen. Er hat nie aufgehört, Musik zu machen. Sein Lieblingsrapper sei Eminem, erzählt Manar, auch wenn sie ganz unterschiedliche Arten von Musik machen würden. Rappen müsse zwar Spaß machen, es gehe aber auch darum, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. „Wir sind alle Menschen, egal wie wir aussehen, egal welche Religion wir haben“, sagt Manar. Das sei die Botschaft, die er mit seiner Musik verbreiten wolle.

Manars Album trägt den Titel „Live Without Pain“, „Leben ohne Schmerz“. Der Titel drückt seinen Wunsch nach einem Leben ohne Krieg, Schmerz und Vorurteile aus. Stück für Stück wurde das Album an mehreren Standorten in ganz Deutschland aufgenommen, dabei rappt Manar auf Arabisch, Italienisch und auch auf Deutsch. Ebenso vielfältig sind die Gastmusiker, mit denen Manar bei einigen Songs zusammengearbeitet hat.

Bei der Aktionswoche „Bunt statt Braun“ lernte er die Sängerin Anna Philoan kennen. Zusammen mit ihr entstand das Lied „We are all human beings“. Auch der Song „Peace for Syria“, eine Kollaboration mit der Adelberger Gruppe „Actio Grenzgänger“, hat es aufs Album geschafft. In dem Lied wollen die Jugendlichen auf den Krieg in Syrien aufmerksam machen. Beim Integrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ wurde das Projekt ausgezeichnet, Lob gab es außerdem von der Band Culcha Candela, die auch Botschafter der Initiative ist.

Castingshow nicht sein Ding

Bei „The Voice of Germany“ hat Manar ebenfalls sein Glück versucht. „Das war aber nicht so mein Ding“, sagt er. Man wollte ihn dort hauptsächlich Coversongs singen lassen, Manars eigene Lieder über den Krieg seien nicht so gut angekommen. „Trotzdem war es eine gute Erfahrung“, resümiert der 17-Jährige seinen Auftritt bei der Castingshow.

Die Zukunft des jungen Rappers und seiner Familie ist ungewiss. Manars Vater soll bald aus Deutschland abgeschoben werden, und auch er selbst muss schnell einen Ausbildungsplatz finden, um in Deutschland bleiben zu können. „Wir hoffen, dass wir hier als Familie bleiben können“, sagt Manar. Am liebsten wolle er einen sicheren Beruf wie Automechaniker lernen, das Rappen würde er in diesem Fall hinten anstellen.

Trotzdem ist der Traum vom Scheinwerferlicht für Manar Bjeirmi noch längst nicht ausgeträumt. Derzeit sucht er nach einem Label, das ihn bei seiner musikalischen Karriere unterstützt, ihm aber trotzdem Freiheiten lässt. Eines weiß Manar schon ganz genau: „Ich will auf die große Bühne.“