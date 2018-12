Göppingen Räte zwischen Genugtuung und Angst

Göppingen / Arnd Woletz

Der Göppinger Etat ist unter Dach und Fach. Doch angesichts der zusätzlichen Personalstellen und Sozialleistungen wittern viele Stadträte Gefahren für die Zukunft.

„Gefährlich“, „riskant“, „voller unverantwortlicher Wohltaten“. Das waren Charakterisierungen des Göppinger Haushalts 2019 von Stadträten aus verschiedenen Fraktionen. Beschlossen wurde das millionenschwere Zahlenwerk am Donnerstagabend trotzdem fast einstimmig – mit nur einer Gegenstimme von Emil Frick (FWG).

Im Laufe der Debatte zog aus dem Foyer des Rathauses schon der Duft des anschließenden Weihnachtsessens in den Saal. Die Lokalpolitiker waren in der letzten Sitzung des Jahres friedlich gestimmt. Doch angesichts einiger in den Vorwochen beschlossener Personalaufstockungen, knapp durchgeboxter Sozialleistungen und dem Drang zu zügigen Investitionen, mit denen sich die Fraktionen einen Schluck aus der Pulle gegönnt hatten, zeigten viele Stadträte bei der Haushaltsentscheidung auch Symptome von Bauchgrimmen. Felix Gerber (CDU) sagte, wenigstens habe man nicht an der Steuerschraube für Unternehmen gedreht. Ansonsten seien viele Beschlüsse aber „unverantwortlich“. Klaus Rollmann (FDP/FW) meinte, seine Fraktion sei angesichts dieser Vorgänge sehr skeptisch. Er setzte darauf, dass so mancher kostspielige Beschluss sich in den Ausschüssen relativieren werde, wenn es an die Umsetzung geht. Wolfram Feifel (FWG) urteilte, der Haushalt sei stark baulastig, also „in Zahlen gegossener Beton“ und berge große Risiken.

Andere wollten in das Wehklagen nicht einstimmen. „Schwarzmalerei“ unterstellte Christian Stähle von der Lipi-Fraktion der CDU. Armin Roos (SPD) sagte, man dürfe nicht alles schlechtreden, denn es sei für die Bürger viel Gutes erreicht worden. Er räumte ein, dass einiges von dem, was die Lokalpolitiker beschlossen haben, nach einer gewissen Zeit daraufhin überprüft werden müsse, ob die gewünschte Wirkung eingetreten ist. Christoph Weber (Grüne) meinte, es sei an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürgern angesetzt worden, nämlich in Kitas, Schulen sowie im Bereich Kultur und Vereine. Investitionen seien überfällig. Der Haushalt trage die Handschrift der Verwaltung und des Gemeinderats.