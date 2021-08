Es gab mal die Frage, was Heiningen mit seiner schönen neuen Ortsdurchfahrt für die Radfahrer tun kann und will. Das ist nicht ganz einfach, weil die in Teilen eng ist und es schwierig oder auch unmöglich wäre, da noch einen Radschutzstreifen reinzuklemmen. In der Ortsmitte ist eine Antwort in...