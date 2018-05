Bauprojekt Pumptrack: Rüffel fürs Rathaus

Göppingen / Dirk Hülser

Der Bau der Pumptrack in Faurndau hätte ausgeschrieben werden müssen. Dies hat nun das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) festgestellt. Die Lipi-Fraktion im Göppinger Gemeinderat hatte sich an die Kontrollbehörde gewandt, nachdem der Ausschuss für Umwelt und Technik das Thema erst auf der Tagesordnung hatte, nachdem mit dem Bau der Freizeitanlage schon begonnen worden war.

„Es wurde ganz eindeutig gegen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) verstoßen“, teilte die Fraktion der Linken und Piraten Anfang März mit. Ein Vorwurf, den Baubürgermeister Helmut Renftle von sich wies: Die Gesamtkosten in Höhe von mehr als 70 000 Euro seien aufzuteilen in 25 000 Sponsoring des Bauunternehmens Leonhard Weiß sowie knapp 50 000 Euro Material- und Maschinenkosten. Bis zu 50 000 Euro könne der Oberbürgermeister ohne Gemeinderatsbeschluss vergeben. Die Lipi-Kommunalpolitiker verwiesen auch darauf, dass sie keineswegs gegen den Pumptrack vorgehen wollten, sondern es ihnen nur um die Rechtmäßigkeit des Verfahrens gehe.

Nun haben sie vom RP auf ganzer Linie Recht bekommen, mehr noch: Das städtische Rechnungsprüfungsamt habe „eine unvollständige Kostenaufstellung, die Auswirkungen auf die Zuständigkeit für den Beschluss hatte, sowie die fehlende Ausschreibung der Materiallieferung beanstandet“, schreibt die Kontrollbehörde. Im Klartext: Statt 70 000 Euro hat die Anlage etwas mehr als 100 000 Euro gekostet, eine Materiallieferung habe mehr als 10 000 Euro gekostet und hätte deshalb ausgeschrieben werden müssen, was nicht geschah.

OB Guido Till räumt in einem Schreiben an die Lipi-Fraktion Fehler ein und schickt eine aktualisierte Kostenaufstellung über die kompletten 100 000 Euro mit. Die Verwaltung sei von einer eigenen Zuständigkeit ausgegangen, „die das Rechnungsprüfungsamt im weiteren Fortgang der Maßnahme entsprechend beanstandet hat“, schreibt er. Die Lipi-Fraktion will die Sache nun auf sich beruhen lassen, auf ein Beschwerdeverfahren verzichten. Philipp Siemer, Michael Freche und Christian Stähle verweisen aber auf ihre Kontrollfunktion: „Als Mandatsträger sind wir, gerade als Mitglieder des Gemeinderats, dem Kontrollgremium nach der Kommunalordnung schlechthin, dazu primar angehalten, die Verwaltung und deren Arbeit kritisch und konstruktiv zu begleiten.“