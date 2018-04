Göppingen Prüfungswoche: Mit dem Deutsch-Abi geht’s los

Göppingen / Emily Holl / Maximilian Haller

Mit „Agnes“ und „Homo faber“ starteten am Mittwoch die Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien.

Mit rauchenden Köpfen saßen am Mittwoch 52.600 Schüler in ganz Deutschland über ihrer Abiturprüfung im Fach Deutsch. 330 Minuten hatten die Abiturienten Zeit, eine von fünf Aufgabenstellungen auszuwählen und zu bearbeiten.

Die erste Aufgabe stellte die Interpretation einer Textstelle aus Peter Stamms „Agnes“ dar. Anschließend sollte der Ausschnitt mit „Homo faber“ von Max Frisch verglichen und unter dem Aspekt selbstbestimmt handelnder Figuren untersucht werden. Wer sich statt Pflichtlektüre lieber eine vergleichende Interpretation zweier Gedichte vornehmen wollte, der durfte sich „Alles still“ von Theodor Fontane und „Winter“ von Alfred Lichtenstein widmen.

Weitere Auswahlmöglichkeiten waren die Interpretation der Kurzgeschichte „Spuk in Genf“ von Erich Kästner, das Verfassen eines Essays mit dem Titel „Sprache – leicht gemacht“ sowie eine Erörterung zum Thema „Ohne Boulevardpresse ist die Demokratie in Gefahr“.

Auch in diesem Jahr war die Interpretation der Pflichtlektüre wieder die beliebteste Aufgabenstellung in Göppingen. „Auf die kann man sich am besten vorbereiten“, meint Nathalie Lang vom Werner-Heisenberg-Gymnasium. Die Abiturientin hat sich, wie ihre zwei Freundinnen, für einen Vergleich der weiblichen Charaktere in den Romanen entschieden. Mit der ausgewählten Textstelle kamen die drei Schülerinnen gut zurecht und auch die vorgegebenen fünfeinhalb Stunden reichten ihnen aus.

Als „schülerfreundlich“ bezeichneten die Lehrer des Werner-Heisenberg-Gymnasiums die diesjährigen Themen der Deutschprüfung. Die Abiturienten seien zudem viel motivierter in die Prüfung gegangen, als in den vergangenen Jahren. Laut Schulleiterin Susanne Stephan haben sich insgesamt 30 der 92 Prüflinge für den Vergleich der Pflichtlektüren entschieden. Darüber hinaus sei die Essayaufgabe ebenfalls sehr gefragt gewesen.

Auch am Hohenstaufen-Gymnasium wählten 47 der 77 Abiturienten „Agnes“ und „Homo faber“. An den Beruflichen Gymnasien starteten die Abiturprüfungen bereits am Montag. Bei der Deutschprüfung am Mittwoch fand die erste Aufgabenstellung dort ebenfalls großen Anklang, dicht gefolgt von der Essayaufgabe.

