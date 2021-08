Geboren 1962 in Göppingen, ist Michael Vollmer in Sparwiesen aufgewachsen. Der Vater war Instrumentenbauer, Organist und Chorleiter, den ersten Flötenunterricht erhielt er bei der Mutter, die in der Musikschule Uhingen unterrichtete.

Michael Vollmer war also früh in engem Kontakt mit der Musik, sang in der Kinderkantorei beim damaligen Bezirkskantor Ewald Großmann und erhielt bei diesem mit acht Jahren den ersten Klavier-, mit 14 den ersten Or...