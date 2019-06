Die Polizei zieht zwar eine weitestgehend positive Bilanz zum Göppinger Maientag. Doch die Beamten berichten auch von Körperverletzungen, Beamtenbeleidigung und betrunkenen Jugendlichen.

Nur am Donnerstag und am Freitag verzeichnete die Polizei Gewaltdelikte beim Göppinger Maientag. Im Einzelnen waren dies vier Körperverletzungen. Im Vorjahr waren es noch sechs, teilt die Polizei in ihrer Bilanz mit. In einem Fall warf ein Betrunkener im Zelt einen Maßkrug, den ein Besucher am Kopf traf.

Negativ sei jedoch die Zahl der Delikte gegen die Einsatzkräfte der Polizei, die für die Sicherheit sorgten: Fünfmal beleidigten Festbesucher Polizisten, darunter auch eine 15-jährige Jugendliche.

Stark betrunkene Jugendliche

In einem anderen Fall sollte ein betrunkener 20-Jähriger in die Obhut seiner Familie gegeben werden. Der junge Mann sei darüber in Rage geraten und habe sich gegen die Maßnahmen der Beamten zur Wehr gesetzt. Nun muss er zusätzlich mit einer Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Bei den vielen Jugendschutzkontrollen übergaben die Einsatzkräfte mehrmals teilweise stark alkoholisierte Jugendliche ihren Eltern. Die Polizisten fanden auch Kleinmengen an Marihuana. Durch die starke Präsenz fielen vereinzelte Betrunkene auf, die in der Öffentlichkeit urinierten.

Insgesamt ruhiger Verlauf

Auch sie werden jetzt angezeigt. Für die Veranstaltungstage spricht die Polizei insgesamt von einem ruhigen Verlauf. Sie sieht das mit ihren Partnern erarbeitete Sicherheitskonzept bestätigt.