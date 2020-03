Wertvolle Beute machte ein Einbrecher am Montagabend in Wangen. Der Täter soll sich nach Angaben der Polizei zwischen 17.45 Uhr und 20.30 Uhr an einer Wohnung in der Straße Kanzenbühl zu schaffen gemacht haben. Dort hebelte er ein Fenster auf und stieg ein.

Er durchsuchte in mehreren Zimmern Schubladen und Schränke. Dabei fand er Münzen, die er in eine Sporttasche steckte, und flüchtete. Die Polizei hat die Spuren gesichert und ermittelt nun. Hinweise unter Telefon (07161) 632360.