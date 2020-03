Wenn das Telefon klingelt, müssen besonders ältere Leute skeptisch bleiben. Alles richtig gemacht hat ein Göppinger Senior am frühen Dienstagmittag. Gegen 10 Uhr erhielt er einen betrügerischen Anruf, in dem ihm ein Geldgewinn versprochen wurde. Der Haken an der Sache: zuerst hätte der Mann den Verbrechern Gutscheinkarten im Wert von 500 Euro geben müssen.

Senior macht alles richtig - und legt auf

Sofort erkannte der Göppinger den Betrug, legte auf und erstattete Anzeige.

Polizei- Tipps: So sollt ihr auf mutmaßliche Betrüger reagieren:

Bei Geldversprechen insbesondere dann vorsichtig sein, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, an den Besuch einer Veranstaltung oder an den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline.