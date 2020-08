Am frühen Samstagmorgen wurde kurz nach Mitternacht ein 22-Jähriger Mann in der Göppinger Innenstadt Opfer einer Raubstraftat. Der Mann war in der Nähe der Mörikeanlage unterwegs, als er von einem 26-Jährigen angegriffen wurde. Dieser raubte ihm sein Handys und einen geringen Bargeldbetrag. Dank der detaillierten Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte den Täter in der Mörikeanlage ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Der Räuber hatte das Handy des Bestohlenen noch dabei, das Bargeld hatte er bereits ausgegeben. Das Polizeirevier Göppingen ermittelt weiter.