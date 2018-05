Verkehr Politiker kritisieren Stillstand

Jebenhausen / Helge Thiele

Mit deutlichen Worten haben der Göppinger SPD-Landtagsabgeordnete Peter Hofelich und der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till gestern den schleppenden Verlauf bei der Planung der Ortsumfahrung von Jebenhausen durch das Land kritisiert. Seit Jahren wird über die Umgehungsstraße für den vom Durchgangsverkehr geplagten Göppinger Stadtbezirk diskutiert. Jetzt hat sich Hofelich beim Regierungspräsidium in Stuttgart erneut nach dem aktuellem Planungsstand erkundigt – „mit ernüchterndem Ergebnis“, wie der SPD-Politiker gestern in einer Pressemitteilung betonte.

Ein Erörterungstermin zur erforderlichen Planfeststellung sei erst im Frühjahr 2019 möglich, habe Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Grüne) auf seine Anfrage geantwortet, berichtet Hofelich. Eigentlich sollte das Verfahren bereits im vergangenen Jahr beginnen. Für Hofelich ist die Hängepartie alles andere als zufriedenstellend: „Die nochmalige Verzögerung ist ein Affront gegen die Göppinger Stadtpolitik, gegen die Jebenhäuser Bürgerschaft und gegen das Interesse unseres Wahlkreises.“ Oberbürgermeister Guido Till stieß gestern ins gleiche Horn. Er sei „tief enttäuscht“, sagte der Rathauschef gegenüber der NWZ. Das Planfeststellungsverfahren sei vor zwei Jahren für 2017 angekündigt worden, „und seitdem haben wir nie mehr etwas gehört“. Inzwischen habe er erfahren, dass wohl diverse Untersuchungen aufgrund des langjährigen Verfahrens erneuert werden mussten, was zwangsläufig zu weiteren Verzögerungen führe. Till: „Ich kann ein gewisses Misstrauen nicht von mir weisen und habe deshalb für 25. Juni einen Gesprächstermin mit dem Regierungspräsidenten vereinbart.“

Die neuerliche Verschiebung des für die weitere Planung zwingend notwendigen Erörterungstermins habe der Regierungspräsident „mit den beschränkten Personalressourcen“ seiner Behörde begründet, sagte Hofelich – und übt harsche Kritik: „Grün-Schwarz regiert nun seit zwei Jahren und lässt die Lage im Straßenbau schleifen.“ Der Grund sei für ihn offensichtlich: „Grün und Schwarz sind beim Straßenbau wie Feuer und Wasser“, meint der frühere Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Die immer längeren Verzögerungen werfen für Hofelich deshalb die Frage auf, „wer sich in der grün-schwarzen Koalition in Verkehrsfragen durchsetzt“. Hofelich erklärt: „Für den früheren Regierungspräsidenten Johannes Schmalzl und mich war jedenfalls im Einvernehmen mit der Göppinger Stadtspitze klar, dass wir trotz rechtlicher Hürden und Personalknappheit einen verlässlichen Zeitplan einhalten. Davon sind wir heute weit entfernt.“ Für Hofelich stellt sich längst die Frage, „ob mit den andauernden Verzögerungen von grüner Seite eine Politik gegen eine Bevölkerungsmehrheit in Stadt und Wahlkreis betrieben wird“. Grün komme eben „zunehmend von oben und nicht von unten“, wirft der SPD-Mann dem ehemaligen Koalitionspartner vor.