Die Menschen in Gruibingen und im oberen Filstal sind offenbar sehr an politischen Themen in ihrem Umfeld und in Bund und Land interessiert, ansonsten wären nicht rekordverdächtige 151 Besucher am Freitag Abend zur Podiumsdiskussion in die Gruibinger Sickenbühlhalle gekommen. Sechs Kandidatinnen ...