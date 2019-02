Pfandsystem Plastikverzicht erreicht die Gastronomiebranche in Göppingen

Plastikverzicht erreicht die Gastronomiebranche in Göppingen

Göppingen / Maren Bertits

Das Teehaus, der Stixenhof, der Waldeckhof und das Cafe Bozen: Immer mehr Gastronomiebetriebe und Läden achten auf die Wiederverwendbarkeit ihrer Produkte und Verpackungen.

Seien es Glasschalen, in denen der Kunde die Reste der Mahlzeit mitnehmen kann, oder Verpackungen für Tee und Kaffee aus kompostierbarem Material. Schonend mit der Umwelt umzugehen, das ist in den Läden in Göppingen scheinbar angekommen.

Im Caffe Bozen steht dieser achtsame Gedanke seit längerem im Fokus. Inhaber Mathias Pulvermüller ist dabei, ein Pfandsystem für die Becher To-Go einzuführen. „Das funktioniert im Prinzip wie unser Flaschenpfandsystem“, erklärt er. Die Gäste holen sich einen Mehrwegbecher im Café und lassen ihn auffüllen. Das Pfand wird bei der Rückgabe ausbezahlt. Pulvermüller betont, dass der Becher für die Kunden ansprechend aussehen soll, sonst verliere dieser schnell an Attraktivität.

Beim Thema Trinkhalme sieht Karin Woyta, Geschäftsführerin vom Waldeckhof, ein Problem. „Glasröhrle sind schwer zu reinigen, und andere Materialien lösen sich auf, wenn man nicht schnell genug trinkt“, erklärt sie und ergänzt: „Das muss alles selbstverständlich auch mit den Hygienerichtlinien übereinstimmen“. Beim Transport der Lebensmittel habe der Waldeckhof Papiertüten und Stoffbeutel im Angebot. „Im Suppentöpfle in Göppingen, das den gleichen Träger hat wie der Waldeckhof, verwenden wir Einmachgläser, damit Gäste ihr Essen mit nach Hause nehmen können.“ Bei der Kundschaft sei der Gedanke, sorgsam mit der Umwelt umzugehen, schon lange vorhanden. Deshalb würden viele ihre eigenen Behälter mitbringen.

Auch im Restaurant und Laden des Stixenhofs in der Lange Straße in Göppingen bringen die Gäste Behältnisse von Zuhause mit. „Bisher hatten wir Schalen aus Zuckerrohr, aber jetzt möchten wir nach und nach umstellen“, erklärt Monica Weiler, Inhaberin des Stixenhofs. Die Schalen aus Zuckerrohr seien zwar verbrenn- und kompostierbar, aber nur einmal verwendbar. Die Glasboxen, die Monica Weiler mit ihrem Mann Steffen einführen möchte, seien hingegen spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet und mit Pfand hinterlegt. Auf diese Weise könnten die Gäste die Box mit nach Hause nehmen, in der Spülmaschine reinigen und wieder abgeben. „Darin können sie Salat und Suppen transportieren, ohne dass etwas ausläuft“, demonstriert Weiler, während sie die Glasbox mit einem Klick-Geräusch fest verschließt. Voraussichtlich Ende Februar führen die beiden die Glasschalen ein.

