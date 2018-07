Jubiläum Pionierarbeit für neuen Stadtteil

Göppingen / Von Arnd Woletz

Es war ein Kraftakt, den die Stadt Göppingen und die katholische Kirche vor 25 Jahren im Stauferpark vollbrachten. Denn nach dem Abzug der US-Army musste nicht nur ein komplett neuer Stadtteil besiedelt, sondern auch schnell die Infrastruktur aufgebaut werden. Mitten drin: das Kinderhaus St. Nikolaus, das der Stadt gehört, aber in Trägerschaft der katholischen Kirche von Anfang an pädagogische Pionierarbeit mit Modellcharakter leistete. Die Aufbruchstimmung hatte damals auch Anita Renner erfasst. Sie kam in das Kinderhaus im neuen Stadtteil. „Es war eine leere Hülle, die mit Leben gefüllt werden musste“, erinnert sich die Erzieherin, die seit 15 Jahren das Kinderhaus leitet. Die soliden, aber damals schmucklosen Räume, die bereits von den Amerikanern als Kindergarten genutzt worden waren, wurden so umgebaut, wie es die Erzieherinnen vorschlugen und immer wieder ganz individuell gestaltet. Freie Hand hätten sie damals gehabt, lobt die Kinderhaus-Leiterin. Das gilt bis heute.

Der viergruppige Kindergarten mit Schülerhort war für damalige Verhältnisse ungewöhnlich groß und hatte ein neuartiges Konzept: lange Öffnungszeiten von 6.30 bis 17 Uhr, altersgemischte Gruppen und die Betreuung von drei bis elf Jahren, die somit Kontinuität und Verlässlichkeit bieten. Dazu ein Konzept, das auf feste Bezugsgruppen, aber statt der damals üblichen Abschottung auf familienähnliche Strukturen und Funktionsräume setzte. „Ein Haus wie eine Wohnung“, sollte es sein. Die Eltern sind im Haus ausdrücklich willkommen, man setzt seit jeher auf Erziehungspartnerschaft.

Pädagogisch ist alles an den Interessen der Kinder ausgerichtet, die so gut wie möglich beteiligt werden, erklärt Anita Renner. „Wir bemühen uns, immer die Kinderperspektive einzunehmen.“ Die Kleinen sollen zu jungen, selbstbewussten Menschen werden, die Konflikte gewaltfrei lösen. Auf hochwertiges Spielzeug wird Wert gelegt. Zu Gute kommen den Mitarbeitern und Kindern das großzügige Platzangebot und die Außenanlagen.

Heute ist das Kinderhaus aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken. Doch ganz einfach war der Start nicht. Denn bereits im Juni 1992, ein Jahr vor der offiziellen Eröffnung, ging es mit einer „Notgruppe“ los. Währenddessen arbeiteten die Mitarbeiter an der Konzeption. Wie gut die gelungen ist und wie gut das Klima ist, sieht Anita Renner auch dadurch bestätigt, dass fünf Mitarbeiterinnen von damals immer noch dem Kinderhaus die Treue halten. Im Laufe eines Jahres füllte sich das Gebäude dann tatsächlich mit Leben, und 1993 feierten alle ein großes Einweihungsfest.

Seither ist das Kinderhaus St. Nikolaus viel mehr als nur ein Kindergarten geworden. Es dient in dem reinen Wohngebiet auch als wichtiges Bindeglied zwischen den Bewohnern. Hier trifft man sich, unterhält sich, knüpft Kontakte.

Das Konzept, das immer wieder verfeinert wurde, ist auch für Anpassungen flexibel. Vor sechs Jahren wurde der Hort an die nahe Schule ausgelagert, damit Platz war für eine weitere Neuerung: eine Kleinkindgruppe, die sich fest etabliert hat. „Wir hatten sehr viel Glück mit dem Personal“, wie Anita Renner betont, „das hat sich gut gefügt“. Und: „Wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben. Und das zeigen wir auch.“ Deshalb steht die Transparenz im Vordergrund, sei es bei der pädagogischen Arbeit oder im elektronischen Bilderrahmen im Foyer. Deshalb soll die Jubiläumsfeier ein Fest für die ganze Stadt werden (siehe Infobox).