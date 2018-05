Porträt Pionier der Glaskunst war Göppinger

Göppingen / Von Margit Haas

Ein kleines Sträßchen in Göppingens Stadtteil Bartenbach erinnert an Wilhelm von Eiff. Und das Landesmuseum Württemberg beherbergt eine herausragende Sammlung seiner Glasarbeiten. Beides unterstreicht die Bedeutung des Göppingers, der heute vor 75 Jahren starb.

Der Glasgraveur entwickelte eine ganz eigene Formensprache, wurde Professor an der Kunstgewerbeschule Stuttgart und gilt als Pionier der modernen Glasgestaltung. Wilhelm von Eiff war maßgeblich an der Entwicklung neuer Techniken in der Glasverarbeitung beteiligt. Die sogenannte „Schnitz- und Glasradiertechnik“ wurde ab den 1920er Jahren zu den charakteristischen Techniken der Eiff-Schule. Sie ermöglichte weitgehende künstlerische Freiheit auf großflächigen, modernen Fenstern ohne Unterteilung. Die für Wilhelm von Eiff charakteristische Arbeitsweise findet sich aber auch auf Vasen und Dosen oder Pokalen und gläsernen Porträtreliefs wieder.

Von Eiff gilt als der bedeutendste Glasgraveur in Deutschland. Heute jährt sich sein Todestag zum 75. Mal. Der 1890 in Göppingen geborene Wilhelm hatte vier Geschwister und wuchs in der Hohenstaufenstadt auf. Er besuchte die Oberrealschule (das heutige Freihof-Gymnasium) und machte anschließend eine Lehre als Glasgraveur bei der Göppinger Filiale der Württembergischen Metallwarenfabrik Geislingen (WMF). Gleichzeitig besuchte er die Abendkurse der reformorientierten Zeichenschule von Gustav Kolb und Carl Gmelich.

Bis 1911 arbeitete er bei der WMF. Dann besuchte er die Kunstakademie in Paris und studierte dort Malerei. Ihr folgte ein Kurs im Aktzeichnen an der Kunstgewerbeschule Wien. Während des Ersten Weltkrieges war er Wilhelm von Eiff, wurde aber immer wieder für Aufträge beurlaubt.

Noch während des Krieges heiratete er die Ulmerin Sophie Nathan und zog mit ihr nach Stuttgart. Dort eröffnete Eiff ein Atelier für Stein- und Glasgravur. 1921 dann wurde auf Drängen von Gustav Pazaurek, dem Leiter des Landesgewerbemuseums Stuttgart und besonderem Förderer von Eiffs, und mit finanzieller Unterstützung verschiedener Firmen – auch der WMF – an der Kunstgewerbeschule Stuttgart eigens für Wilhelm von Eiff eine Glasklasse eingerichtet, die später um eine Schleifereiwerkstatt erweitert wurde, in der auch Flachglas für großformatige Fensterverglasungen bearbeitet wurden. Diese Glasklasse war aufs engste mit dem Leben von Wilhelm von Eiff verbunden. Er pflegte die künstlerische und individuelle Glasveredelung. In keiner anderen Schule Deutschlands wurden alte und neue Techniken derart kreativ verwendet und weiterentwickelt. Die Einrichtung und ihr Macher zogen Schüler von Dresden bis Barcelona, von Edinburgh bis Tokio an und bildete eine Reihe hervorragender Glasveredeler aus. Zu ihnen gehörte auch Marga Schädel-Erbe aus Bad Boll.

Verbindungen nach Göppingen hat die Familie wohl immer gepflegt. Von Eiffs Tochter Tilde starb 2012. Sie wurde auf dem Göppinger Friedhof bestattet. Im Stadtmuseum „Storchen“ sind im zweiten Obergeschoss schöne Arbeiten von Eiffs und seiner Schüler ausgestellt.