Ich begrüße es ausdrücklich, dass Göppingen diesen Schritt gewagt hat, bevor es eine gesetzliche Verpflichtung dazu gab“, lobte Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Erst ab 2029 sind größere Kläranlagen in Deutschland gesetzlich verpflichtet Phosphor aus dem Abwasser zurückzugewinnen. „Wir sehen hier heute schon Top-Level-Standard für ganz Deutschland“, so Meinel weiter. Die in Göppingen gewonnenen Erkenntnisse seien daher „von großer ökologischer Bedeutung für das ganze Land“. Göppingen könne auf seine Vollstromanlage wirklich stolz sein.

Erste Anlage im industriellen Maßstab

„Vollstromanlage“ bedeutet, dass der gesamte Schlammstrom behandelt wird. Alle bisher betriebenen Anlagen stellen im Gegensatz dazu lediglich größere Versuchsanlagen dar.

Neben Erfahrungswerten von Vollstromanlagen fehlten bislang auch Zahlen zur Wirtschaftlichkeit, gab Meinel zu. Umso dankbarer sei man den Göppingern, dass sie vorangeschritten seien und „einen wichtigen Beitrag zur Eigendeckung des Landes“ mit Phosphor leisteten. Dass es nicht bei warmen Worten blieb, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Die Umsetzung wurde zu 80 Prozent von Land (830 000 Euro) und EU (1,4 Millionen Euro) gefördert.

„Wasser und Umwelt schützen“

„Ich bekenne mich ausdrücklich zu den Bemühungen, Wasser und Umwelt immer besser zu schützen“, betonte Göppingens OB Guido Till. Gerade die Gewässer seien besonders schützenswert. Till wies auch darauf hin, dass Göppingen mit seiner Anlage einen Beitrag zur Sauberkeit der Meere leiste. Zudem würden die Länder, in denen Phosphor bisher auf umweltschädliche Weise gewonnen werde, entlastet. Und schließlich sei das Land künftig nicht mehr so stark vom Phosphor-Import abhängig. 90 Prozent des Rohstoffs werden importiert. Oberbürgermeister Till dankte für die Zuschüsse und bekannte sich zu weiteren Bemühungen die Kläranlage noch fortschrittlicher zu machen. Ein Beispiel ist der Entzug pharmazeutischer Rückstände, der ebenfalls geplant ist.

„Neues Göppinger Verfahren“

In doppelter Hinsicht stolz zeigte sich Jochen Gugel, Geschäftsführer der Stadtentwässerung Göppingen (SEG). Der Start der Anlage konnte trotz mancher zu nehmenden Hürden während des Bauprozesses eingehalten werden. Gebaut wurde während des laufenden Klärbetriebs eine Anlage, die „bewährte, funktionierende Prozesse“ kombiniert, so Gugel. Dieses neue „Göppinger Verfahren“ ist aufgrund Platzmangels in einem bestehenden Gebäude untergekommen. Aus der Not sei mit guter Planung somit eine Tugend gemacht und die Anlage unsichtbar untergebracht worden.

Vor einer Führung der rund 100 Teilnehmer durch die Anlage, erläuterte Dr. Werner Maier vom Ingenieurberatungsbüro IAT aus Stuttgart-Weilimdorf den Rückgewinnungsprozess aus fachlicher Sicht. Nach der Bindung allen im Abwasser vorhandenen Phosphors im Klärschlamm werde das Magnesiumammoniumphosphat mit chemischen Prozessen ausgelöst.

