Lesung Pfarrerin aus Donzdorf liest in der Stadthalle

Donzdorf / Beate Schnabl

Zur Autorenlesung der Seelsorgerin hatten die Stadtbücherei und die VHS eingeladen. Rund zwanzig Besucher waren in das Restaurant der Stadthalle gekommen, in dessen Räumlichkeit erstmals eine Lesung stattfand. Kathinka Kaden, die mittlerweile seit fünf Jahren in Donzdorf Pfarrerin ist, ist in Göppingen aufgewachsen.Nach dem Abitur absolvierte sie ein Volontariat bei der NWZ und studierte dann Theologie. Auf der Schwäbischen Alb war sie als Gemeindepfarrerin tätig und danach als Studienleiterin an der evangelischen Akademie in Bad Boll. „Das älblerische Schwäbisch hat mich fasziniert“, erklärte Kathinka Kaden, wie auch die Eigenheiten dieser Menschen, und so habe sie bereits 2004 die Figuren für ein schriftstellerisches Werk entwickelt. Allerdings lag das Skript dann lange Zeit in der Schublade.

„Und letzten Sommer habe ich mir vorgenommen, jetzt machst du es fertig“, erzählte die Autorin. 150 Seiten habe sie in drei Wochen geschrieben. „Wenn auch viele persönliche Erfahrungen in dem Buch stecken, so ist die Geschichte doch frei erfunden“, fügte sie hinzu und begann vorzulesen. Kathinka Kaden hat die Dialoge in breitem Schwäbisch abgefasst. Die Zuhörer wurden in das Kleinstädtchen Birningen mit seinen Menschen und den Geschehnissen rund um Titelheldin Fride Klotz mitgenommen. Kaden greift in ihrem Roman Menschliches in unterschiedlichsten Facetten auf, vieles vor dem Hintergrund von Religion und Glauben. Natürlich darf auch ein Verbrechen nicht fehlen. Und einer aufklärerischen Mission möchte Kaden nachkommen.

Wie hat sich die Rolle der Theologin in der evangelischen Kirche entwickelt, ist das zentrale Thema. Am Ende kam die Frage aus dem Publikum, ob die Bezeichnung Krimi der einfacheren Vermarktung wegen gewählt wurde. „Eine Kriminalgeschichte hält den Leser bei der Stange“, antwortete die Autorin. Das Schwäbisch habe den Verlag animiert, den Roman als komischen Krimi zu bezeichnen.