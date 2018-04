Lesung Peter Stamm stellt neuen Roman vor

Göppingen / Kurt Lang

Zum guten Schluss stellte sich Peter Stamm den Fragen des Publikums. Und da war unschwer auszumachen, dass sich zur Lesung nicht wenige Schüler und Lehrer eingefunden hatten, wurde doch „Agnes“, der vielbeachtete Debütroman des Schweizer Autors, über zwei Jahren hinweg neben „Homo faber“ und „Dantons Tod“ zur Pflichtlektüre an deutschen Schulen und zum Sternchenthema für das Deutschabitur.

Kurzweilige Lesung

Doch vor der Fragerunde las mit höchst angenehmer Stimme Peter Stamm knapp eine Stunde lang auf kurzweilige Art aus seinem neu erschienen, in 37 Kapitel gegliedertem Werk.

Gleich zu Beginn bekommt der Ich-Erzähler in dem Roman Besuch von seiner einstigen Geliebten. Er folgt ihr zurück in das Dorf seiner Kindheit, erinnert sich an ein bedeutendes Ereignis aus seiner Jugend.

Schon nach zwei, drei zum Vortrag gebrachten Kapiteln ist eine deutliche Anlehnung an „Agnes“ unverkennbar. Die kurz gehaltenen, in klare, schnörkellose Worte gesetzten Artikel, der Ich-Erzähler, der Beginn und das Ende einer Beziehung, Liebe, Tod, Vergänglichkeit waren ebenso stützendes Grundgerüst für den 1998 erschienenen ersten Roman.

Freilich kann man „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ getrost und mit nicht minder großem Vergnügen lesen, ohne „Agnes“ zu kennen. Es gäbe sogar Leser, sagt Peter Stamm, die einen Zusammenhang beider Bücher klar verneinen.

Doch was beide Werke auf jeden Fall vereint, ist erneut Stamms geschmeidig-schöner Erzählstil, die Nähe zu seinen Figuren, die Wunderlichkeiten, die es der Fantasie der Leser überlassen, ob das reale Leben sie tatsächlich so zu spielen vermag.

„Aus dem Bauch raus“

„Ich schreibe meine Bücher“, verrät Peter Stamm, „eigentlich aus dem Bauch raus und es kann ständig neue Wendungen geben. Ich muss das Gefühl haben, dass alles stimmig ist.“ Die Geschichten mit den Doppelgängern habe er übrigens der Romantik entnommen: „Ein Joseph von Eichendorff etwa hat mich schon immer interessiert.“ Und dass Albert Camus sein großes Vorbild ist, daraus hat der gebürtige Schweizer, der mit herzlichem, warmem Applaus verabschiedet wurde, ohnehin noch nie ein Geheimnis gemacht. Kurt Lang