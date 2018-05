Göppingen Per Segway durch die City

Göppingen / SWP

Am Freitag, 8. Juni, um 16 Uhr kann man geräuschlos durch die Göppinger Innenstadt rollen und bei einer historischen Stadtführung per Segway viel Wissenswertes über die geschichtlichen Ereignisse, über Straßen, Plätze und Sehenswürdigkeiten erfahren. Voraussetzung ist mindestens eine Mofaprüfbescheinigung. Start ist am Marktplatz. Aus Sicherheitsgründen sind maximal sieben Teilnehmer zugelassen. Die Kosten betragen 64 Euro pro Person. Eine Anmeldung im i-Punkt im Rathaus ist erforderlich. Weitere Infos unter Tel. (07161) 650-4444 und an ipunkt@goeppingen.de.