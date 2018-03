Göppingen Parkhaus Friedrichstraße wird zur Baustelle

Göppingen / SWP

Der zweite Abschnitt der Renovierung im Parkhaus Friedrichstraße beginnt. Einschränkungen werden erwartet.

Öffentliche Parkflächen sind im östlichen Teil der Göppinger Innenstadt derzeit knapp, seit das Kaufhof-Parkhaus mit etwa 600 Stellplätzen abgebrochen wurde. Nun ist auch in der Parkanlage in der Friedrichstraße wieder mit Einschränkungen zu rechnen. Wie der Betreiber mitteilt, sind die Vorbereitungen für die weitere Sanierung bereits im Gange. Sobald die Witterung es zulasse, werden die Arbeiter in jenen Parkgeschossen anfangen, die im vergangenen Jahr noch nicht umgestaltet wurden. „Dies bedeutet eine weitere Einschränkung der zur Verfügung stehenden Stellplätze in diesem Bereich“, heißt es in der Pressemitteilung der Betreibergesellschaft. „Die Parkhausgesellschaft wird sich bemühen, möglichst viele Stellplätze, wenn auch mit Einschränkungen, zur Verfügung zu stellen.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende August oder Mitte September dauern. Anschließend müssen allerdings noch weitere Arbeiten erledigt werden. Dazu gehört der lang ersehnte Anbau eines weiteren Treppenhauses an der Südwestecke, das den direkten Zugang zum Kornhausplatz ermöglichen soll. Mit dem Bau dieses Treppenturmes werde in den nächsten Wochen ebenfalls begonnen. Wenn das neue Treppenhaus fertig ist, wird das bestehende ebenfalls gründlich renoviert.

Insgesamt versuche die Parkhausgesellschaft ohne eine Vollsperrung der Anlage auszukommen. Weil aber auch die Geschosse mit den Ein- und Ausfahrten renoviert werden, sei mit größeren Einschränkungen zu rechnen

Die Sanierungsphase im zweiten Bauabschnitt sei auch für die Parkhausgeselschaft und das Personal „eine beträchtliche Herausforderung“. Für die Zeit nach der Sanierung verspricht der Parkhausbetreiber jedoch eine attraktive Beleuchtung und entsprechende farbliche Gestaltung.