Bauprojekt Parkhaus Friedrichstraße sorgt für Frust

Göppingen / Maximilian Haller

Wer derzeit einen Parkplatz in der Göppinger Innenstadt sucht, muss viel Geduld aufbringen. Nachdem bereits Anfang des Jahres das Parkhaus in der Mörikestraße abgerissen wurde, bringt die derzeitige Sanierung des Parkhauses in der Friedrichstraße weitere Einschränkungen der Parkmöglichkeiten in Göppingen mit sich.

Dr. Dieter Feil, Geschäftsbesorger der Parkhaus-GmbH, ist sich der Problematik bewusst: „Eine große Sanierung bringt große Probleme mit sich“. Derzeit sind die ersten vier Etagen des Gebäudes nicht benutzbar, darüber hinaus ist die reguläre Einfahrt von der Friedrichstraße geschlossen. Stattdessen dient eine der Ausfahrten als temporäre Einfahrt. Die Etagen fünf bis acht sollen laut Feil bis zum Sommer fertig saniert werden. Mit den meisten Einschränkungen sei daher zwischen Pfingsten und Ende der Sommerferien zu rechnen.

Für Frustration sorgt auch die Parkanzeige. „Die Anlage funktioniert über eine Induktionsschleife in der Einfahrt“, erklärt Feil. Normalerweise würden Sensoren einfahrende Autos erkennen, daran die restlichen freien Plätze berechnen und auf der Parkanzeige anzeigen. Da die Einfahrt derzeit aber gesperrt ist, müssen die Plätze von Hand gezählt werden. „Aus diesem Grund stellen wir die Anzeige morgens grundsätzlich auf besetzt“, erläutert der Geschäftsbesorger. Erst, wenn alle Dauerparker gezählt wurden und es noch freie Parkplätze gebe, werde dies über die Anzeige signalisiert.

Es könne jedoch vorkommen, dass die Plätze bereits wieder belegt seien, bis man den Weg zur Behelfseinfahrt hinter sich gebracht habe. Das Parkhaus unter Betrieb zu sanieren hält Feil für eine „Sisyphusaufgabe“. Idealerweise hätte man das Gebäude komplett geschlossen und anschließend saniert. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr mit den Bauarbeiten fertig werden.“ Nach derzeitigem Stand der Dinge könne man den Zeitplan einhalten.

Verwirrt sind viele Parkhausbesucher über die Pauschalgebühr von zwei Euro, die Kurzparker für ihren Aufenthalt im Parkhaus zahlen. Nahezu im Minutentakt erkundigen sich Menschen am Informationsschalter, wie das funktioniert. Die Antwort: Man löst vor dem Ausfahren sein Ticket am Schalter.

Der Anbau eines zusätzlichen Treppenhauses als direkter Zugang zum Kornhausplatz habe „Verzögerungen erfahren“, wie Feil berichtet. Der Gestaltungsbeirat der Stadt habe den Entwürfen erst jetzt seinen Segen gegeben. Unter anderem ging es um das Einsetzten von Glasfenstern im Parkhaus, diese werden 150 000 Euro zusätzliche Kosten verursachen.

Lydia Meinel, regelmäßige Besucherin des Parkhauses in der Friedrichstraße, ist von den Sanierungsarbeiten ebenfalls betroffen. Die derzeitige Parksituation in ganz Göppingen bezeichnet sie als „Katastrophe“. Während der Stoßzeiten wisse man teilweise gar nicht mehr, wo man noch parken soll, berichtet Meinel. Zudem sei es ihrer Meinung nach nicht direkt ersichtlich gewesen, dass die ehemalige Ausfahrt des Parkhauses nun als vorübergehende Einfahrt fungiere. Das Schild, welches das Parkhaus grundsätzlich als besetzt anzeigt, ignoriert Meinel inzwischen: „Ich fahre dann trotzdem immer mutig rein“.