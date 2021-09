„Wenn’s am besten läuft, soll man aufhören“, findet Markus Fränkel. Seit 2011 hatte er das Küferstüble in Bartenbach gepachtet und es in dieser Zeit zu einer festen Größe im Ort etabliert, berühmt für seine Hamburger und Spare Ribs. Gesundheitliche Gründe hätten ihn nun dazu veranla...