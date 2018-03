Passion Osterkonzert am Karfreitag in Göppingen

Göppingen / SWP

Am Karfreitag, 30. März, führt die Göppinger Kantorei um 15 Uhr in der Oberhofenkirche eine Passionsvertonung nach dem Evangelisten Johannes auf. Der Komponist, Kurt Grahl (*1947), war Kirchenmusiker an der Propsteikirche in Leipzig. Besonders bekannt ist Grahl durch sein Lied „Wenn das Brot, das wir teilen“, das er für einen Kirchentag geschrieben hat. „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir“, ist seine Passion nach Johannes überschrieben. Der Text der Passionsgeschichte wird gelesen. Der Chor lässt in seinen Betrachtungen die Figuren und Szenen der Passion lebendig werden. Der Text stammt ebenfalls von Kurt Grahl. Das Motto dieses Werkes ist die Aufforderung Jesu an seine Jünger, hier und heute Zeugnis seiner Liebe zu geben. An der Orgel spielt Verena Zahn. Die Leitung hat Klaus Rothaupt. Texte und Liturgie übernimmt Pfarrerin Annett-Bräunlich Comtesse.