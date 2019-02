Odeon Odeon: Musik-Comedy mit den dreisten Feisten

Göppingen / Hans Steinherr

Von wegen nomen est omen. Sie sind eben nicht so, wie sie heißen. Nicht zum Knuddeln feist, dafür aber dreist. Jedenfalls ihre Texte. So dreist, dass man 2017 nicht an ihnen vorbeihören konnte und „Die Feisten“ mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2017 in der Kategorie Chanson/Lied/Musik auszeichnete.

Mathias Zeh und Rainer Schacht sind die zwei, die seit 2013 als Duo die Szene rocken und als gereifter Ü50-Rest der ehemaligen Göttinger Boygroup „Ganz Schön Feist“ Veranstaltungssäle an ihre Kapazitätsgrenzen drängen. So wie am Samstagabend bei der Kulturinitiative Odeon im ausverkauften Alten E-Werk. Als Boygroup zweier Singles träten sie deshalb auf, weil das das Backstreet-Boys-Image hebe, gesteht Rainer Schacht. Alles Schein: Der Mann, der so verträumt und romantisch Sitar, Cajon, Gitarre oder Ukulele surren und schnurren lassen kann, hat sich vor 14 Monaten getraut – am selben Tag wie Altkanzler Schröder übrigens. Der eine zum ersten, der andere zum fünften Mal. Einzig Boygroup-Gründer Mathias Zeh, der in der Hauptsache die Texte zu verantworten hat, ist solo. Und das mit dem Rocken stimmt auch nicht so richtig. Mehr softig und bluesig, ohrwurm-verträumt, aber nicht schnulzig agieren die Feisten. Mit Schlagern – wie die ‚Amigos‘ etwa, dem Heavy-Metal-Duo in dem Genre – haben die Feisten rein gar nichts am Hut. Den Song von Heike aus der Dorfkneipe hinterm Tresen, die jeder wegen ihrer rosa Strumpfhose nur Flamingo-Dolores nannte, darf man da auch nicht als freundschaftlich gesonnene musikalische Annäherung interpretieren, sondern als eine feiste Persiflage.

Ironie, Satire, Comedy

Was da vorwiegend aus geistreicher Feisten-Feder stammt, ist ausgelassene Ironie, Satire und gesungene Comedy. Hört sich gut an und schmeckt. Fast immer. Na ja, der „Nussschüsselblues“ vielleicht ausgenommen, was den Genuss und Geschmack auf der Zunge angeht. Auf Youtube aber ein richtiger Hit. Auch dieser Song geht auf die Dorfkneipe der Flamingo Dolores zurück.

Authentisch wollen sie sein, sagen die Feisten, weil das, wovon sie singen, auch authentisch und selbsterlebt ist oder jedenfalls sein könnte. Und „adrenaliniert“ seien sie bis in die Haarspitzen. Auch wenn Mathias Zeh einräumt, nur noch ungefähr 200 von diesen (Haaren) zu haben. Und Rainer Schacht bringt es sichtlich auch nicht auf viel mehr. Was auf dem Haupte fehlt, tragen sie hörbar auf den Zähnen. Sie singen von Leuten, die ihren Chefs in den Hintern kriechen. Was sie als geschmacklos empfinden. Sie warnen vor den Gefahren der Liebe und haben das ultimative Rezept für eine dauerhaft haltbare Beziehung.

Kompromisslos sind sie übrigens auch. Nach mehr als zwei Stunden „folgt jetzt das letzte Lied. Da lassen wir nicht mit uns reden!“. Dreimal machen sie das deutlich und das Publikum klatscht immer weiter. Aber keiner widerspricht. Man hat sich bestens verstanden.