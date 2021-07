Es schien als habe Petrus Respekt vor der Politik. Als sich am Donnerstag die Bundestagsabgeordnete Heike Baehrens und der Landtagsabgeordnete Sascha Binder in Schlat über den Obstanbau informieren ließen, tauchte er die Kirschplantage für zwei Stunden in gleißendes Sonnenlicht und gab den Blick...