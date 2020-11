Sein Facebook-Profil unter dem Stichwort „OB Göppingen“ hat Guido Till offenbar bereits gelöscht. Eine Woche nach Tills überraschenden Wahlniederlage als Oberbürgermeister rückt nun die Zeit bis zu seiner Amtsübergabe am 13. Januar in die Diskussion. Till hatte in der vergangenen Woche zwa...