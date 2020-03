Der Göppinger Grünen-Landtagsabgeordnete Alex Maier will Oberbürgermeister werden. Der Politiker, der Ende des Monats 29 Jahre alt wird, kündigte am Freitagvormittag seine Kandidatur bei der Wahl am 18. Oktober an. Alex Maier ist damit, der erste Gegenkandidat des Rathauschefs Guido Till (CDU).

OB Guido Till will dritte Amtszeit

Der 65-Jährige, der seit 2005 OB der Hohenstaufenstadt ist, hatte in seiner Neujahrsansprache im Januar angekündigt, sich um eine dritte Amtszeit zu bewerben. Alex Maier gehört seit 2016 dem Landtag von Baden-Württemberg an und ist seit 2014 Mitglied des Göppinger Gemeinderats.

Er will in Göppingen nach eigenen Worten „ein neues Miteinander schaffen und die Bürger stärker einbinden“, wie er bei einer Pressekonferenz im Café am Kornhausplatz sagte. Mehr Infos bei SWP PLUS: