Benefiz NWZ verlost Karten

Göppingen / Susann Schönfelder

Im Sommer vergangenen Jahres hat die Göppinger Bereitschaftspolizei die Schirmherrschaft über den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser übernommen. Mittlerweile engagieren sich auch andere Einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz für die schwerkranken Kinder und Jugendlichen, deren Angehörige und die ehrenamtlichen Helfer.

Zugunsten des Dienstes findet am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr ein „Varieté-Zauber“ in der Göppinger Stadthalle statt. Die NWZ verlost dafür fünf mal zwei Karten. Leser, die Interesse haben, schicken bis Samstag, 9. März, eine E-Mail an redaktion.nwz@swp.de, Betreff: Zaubershow. Die Gewinner werden benachrichtigt und bekommen die Tickets per Post zugeschickt.