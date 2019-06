Vom 19. November 2018 bis 3. Mai diesen Jahres fand bereits zum 19. Mal der Nichtraucher-Wettbewerb „Be smart – don’t start“ an den Schulen im gesamten Landkreis Göppingen statt. Beteiligt haben sich 31 Schulklassen der 5. bis 10. Stufe.

Von den teilnehmenden Klassen haben 26 durchgehalten, teilt das Kreisjugendamt mit. Das bedeutet, dass sie es geschafft haben, ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen. Überprüft wurde dies durch die zuständigen Lehrkräfte. Lediglich fünf Klassen mussten aus verschiedenen Gründen abbrechen.

23 Preise gingen an die Sieger-Klassen

Unterstützt wird der Wettbewerb - wie in den Vorjahren - von vielen regionalen Sponsoren und der Suchtprophylaxe. So konnten dieses Jahr 23 Preise an die Sieger-Klassen verteilt werden. Diese erhielten beispielsweise Kinokarten, Geld für die Klassenkasse oder Eintrittskarten für Thermalbäder.

„Wir hoffen daher, dass sich auch ab November diesen Jahres wieder viele Schulklassen, Lehrerinnen und Lehrer, sowie Sponsoren an ,Be smart – don’t start’ beteiligen werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Be smart - don‘t start“ ist das am weitesten verbreitete Programm zur Prävention des Tabakkonsums bei Jugendlichen.