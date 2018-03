Joas Notizen aus der Provinz Nicht mehr ganz sauber

Joa Schmid

Hier spricht unser schlechtes Gewissen. Wir haben Klementine vergessen. Dabei wollten wir die Ikone der Frauenbewegung anlässlich des internationalen Frauentages unbedingt vorstellen. Unvergessen, wie sie uns allesamt zu tiefgläubigen Ariel-Anhängern gemacht hast. Zugegeben, ihre Botschaft – „Nicht nur sauber, sondern porentief rein“ – sprach gerade uns Schwaben aus reinstem Herzen. Schließlich sahen wir darin so etwas wie den geistigen Überbau unserer geliebten Kehrwoche. „Nicht nur sauber, sondern porentief rein.“ Ist es nicht so, dass sie, die in diesen Tagen 97 Jahre alt geworden wäre, damit Heerscharen von schwäbischen Hausfrauen einen Lebensinhalt gegeben hat?

Ja, Klementine, ihre pädagogische Wirkung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 18 Jahre lang hat sie für die Menschen vor den Bildschirmen draußen im Lande die reine Lehre vertreten. Das soll ihr erst einmal jemand nachmachen. Keine falsche Bescheidenheit: Ohne Klementine würde es heute im Landkreis Göppingen keine Kreisputzete geben. Die Helfer rücken doch alle nur aus, weil sie die Umwelt nicht nur sauber, sondern auch rein sehen wollen – und zwar porentief. Überhaupt werfen die Leute ihren Müll nur in den Wald, um irgendwann bei der Kreisputzete auf Klementines Spuren zu wandeln. Doch, das ist so. Schließlich ist sie die Putz-Expertin der Nation. Was haben wir sie früher bewundert. Na ja, das ist alles der Schmutz von gestern.

Dennoch kann der Einfluss von Klementine auf die Frauenbewegung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nehmen wir nur unsere allseits geschätzte Bundeskanzlerin. Wen hat die in ihrer Amtszeit – viel länger als die von Klementine – nicht alles schon weggeputzt. Mittlerweile ist die CDU „nicht nur sauber, sondern porentief rein.“ Ganz ähnlich war’s ja bei den Sozialdemokraten. Ohne den historischen Einfluss von Klementine wäre doch so eine SPD-Chefin – „Ariel ist Omo fürs Volk“ – gar nicht denkbar gewesen. Bei wem haben die Mädels denn gelernt, wie man auch einmal jemanden Knall auf Fall wegputzt. Eben. Da sollte der Heimat-Horst – von wegen der Islam, der Markus Söder und die Sozen gehören nicht zu Deutschland – lieber aufpassen. Irgendwann mal steht die Angela in weißer Latzhose und rot-weiß-kariertem Hemd vor seinem Büro. Und wenn dort einer nicht mehr ganz sauber ist, dann wird der porentief weggeputzt. Denn eins ist so sicher wie Ariel im Putzwasser: Klementine gehört zu Deutschland, aber sowas von!

