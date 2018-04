Neugestaltung Neues Freizeitangebot im Bergfeld

Göppingen / SWP

Die fast 1900 Kinder und Jugendlichen der Bergfeld-Siedlung erhalten ein neues Freizeitangebot. In seiner jüngsten Sitzung fasste der Ausschuss für Umwelt und Technik den Beschluss zur Neugestaltung eines Bolzplatzes und Jugendtreffpunkts im Bergfeld, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der neue Kinder- und Jugendtreffpunkt erstreckt sich vom ehemaligen Parkplatz entlang der Dr.-Pfeiffer-Straße bis zum neuen Geh- und Radweg entlang der neuen Kindertageseinrichtung der Alb-Fils-Kliniken. Der neue Gehweg wird auch der Haupterschließungsweg für die Kinder der Bergfeldsiedlung sein, der oberhalb der Tiefgarageneinfahrt verläuft und deshalb für die Kinder sicher zu erreichen ist.

Grundlage der Planung sind die Ergebnisse aus der Kinder- und Jugendversammlung 2014 und einem Workshop, der zusammen mit dem Kreisjugendring, dem Referat Kinder und Jugend und dem Referat Umweltschutz und Grünordnung im Februar dieses Jahres stattfand.

In der Planung sind drei Aktionsfelder vorgesehen. Der Treffpunkt Bewegung/Motorik/Sport umfasst einen Bolzplatz mit 30 mal 15 Metern und benachbartem Streetball-Feld. Am Fitness-Parcour können einfache Turnübungen für Menschen aller Altersklassen ab acht Jahren trainiert werden. Ein Ballfangzaun nach Osten und Süden grenzt die Ballspiele von der Dr.-Pfeiffer-Straße ab und stellt eine sichere Begrenzung des Spielplatzes zur Straße dar. Daran schließen sich mit Büschen bepflanzte Rasenflächen zum Rodeln an.

Auf Höhe des neuen Geh- und Radwegs im Süden befindet sich die Aussichtsebene. Hier gibt es nach Westen, direkt an der Bergfeld-Pappel, einen Treffpunkt in Form einer Aussichtsterrasse mit Tisch-Bank-Kombinationen und Lounge-Liegen, ein blühendes Staudenbeet mit „Treffpunkt Grüne Pergola“ und die Idee, den Bergfeldbaum im Rahmen der „FreiZi“ mit Kunst zu schmücken. Im Westen ist der Treffpunkt Klettern/Motorik als Kletterstruktur mit Chill-Netz und ein schmaler, hoher Aussichtsturm, „mit bestem Blick auf die Innenstadt“, geplant, teilt die Stadt mit. Der Platz soll bis zu den Sommerferien fertiggestellt sein. Das Kostenbudget beträgt 150 000 Euro.