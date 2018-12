Verkehr Neues Buskonzept: Kraftakt für den Landkreis

Kreis Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Ein klitzekleines Feuerwerk zündete der Verkehrsplaner des Landkreises, Jörg-Michael Wienecke, am Ende der Einweihung des neuen Buskonzeptes bei der Göppinger Waldweihnacht an, wohl um die Freude über die Verbesserung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) deutlich zu machen und symbolisch zu zeigen, dass ein noch größeres Feuerwerk möglich und angepeilt ist.

Mit einer Talk-Runde unter der Moderation von Steffen Schenk vom regionalen Fernsehsender Filstalwelle wurde das Konzept, das ab 1. Januar 2019 gilt, vorgestellt, nachdem die neue Citybus-Linie 906 nach Jebenhausen von den Verantwortlichen und Gemeinderäten schon mal getestet worden war. Sie konnte auch von Bürgern am Montag Abend gleich noch zweimal kostenlos befahren werden.

Etwa 4,5 Millionen Euro investiere der Landkreis jährlich zusätzlich in das neue Buskonzept, das 1,7 Millionen zusätzliche Kilometer Fahrleistung ab dem 1. Januar erbringe. Es sei „ein Kraftakt für den Landkreis“, sagte Landrat Edgar Wolff. Mit einer zeitgemäßen Leistung solle der ÖPNV mehr Menschen anlocken.

Das Ziel des langen Prozesses seit 2015 mit einem neuen Nahverkehrsplan sei eine Vertaktung auf dem Niveau anderer Landkreise, so Jörg- Michael Wienecke. Am Abend und am Wochenende werde es erhebliche Verbesserungen geben und neue Linien im Stadtverkehr von Geislingen und Göppingen sowie zwischen Süßen und Donzdorf sollen auch am Hang gelegene Wohngebiete besser bedienen. Auch für späte Züge aus Stuttgart und Ulm bestünden in Zukunft Anschlussbusse in die Gemeinden außerhalb des Filstals. Außerdem seien die Busse ab dem neuen Jahr mit einer modernen und komfortableren Ausstattung unterwegs.

Als Sorgenkind bezeichnete Wienecke die Filstalbahn. Man sei in der letzten Woche beim Land vorstellig geworden und habe die Unpünktlichkeit und den großen Grad der Verschmutzung angemahnt. Ende 2019 gebe es einen Betreiberwechsel bei der Bahn und die Hoffnung auf Besserung, aber bis dahin werde es noch eine Durststrecke bleiben.

Göppingens Oberbürgermeister Guido Till begrüßte es, dass der Landkreis zum ersten Mal Geld in die Hand nehme. In den letzten Jahren sei der Verkehr auf den Schülerverkehr konzentriert gewesen und der Rest ausgedünnt worden. Die 4,5 Millionen seien gut angelegt, um den ÖPNV zu verbessern. Till wies zugleich auf den nächsten Schritt, den VVS-Beitritt, hin.

Eberhard Geiger, Geschäftsführer der OVG, lobte das Amt für Mobilität des Landkreises, das von Beginn an die Busunternehmen in die Planung einbezogen habe. Ihre Rohentwürfe seien gemeinsam weiterentwickelt worden. Geiger unterstrich die Bedeutung für den Standort und die positive Wirkung im Bezug auf Luftreinhaltung.

Von etwa 1000 Haltestellen werden zum neuen Jahr etwa 200 umbenannt und deren Namen vereinfacht. Die Haltestellen werden jeweils im Bus angesagt. So heißt etwa die Haltestelle „Göppingen – Jebenhäuser Straße – Sausteige“ in Zukunft nur noch „Sausteige“. Haltestellen werden nicht gestrichen. Zu den Fahrpreisen und zu den verschiedenen Zonen gab es bei der Einweihung keine Aussagen.

Info Weitere Informationen zum neuen Fahrplan und zu den Linienverläufen unter: www.filsland.de/bus19plus