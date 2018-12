Belastung Neuer Boden für stinkende Turnhalle

Ursenwang / NWZ

In der Turnhalle in der Ursenwangschule wird im kommenden Jahr der Sportboden für 160 000 Euro ausgetauscht. Das teilte die Stadtverwaltung im Rahmen der Etat-Beratungen mit. Damit hofft die Stadtverwaltung die Geruchsbelastung in der Halle in den Griff zu bekommen. In einem Antrag von Linken und Piraten (Lipi) war die Beseitigung der Geruchsbelastung explizit gefordert worden. Dieser Geruch sei neben dem schlechten zustand der Sanitäranlagen eine Belastung für die Nutzer, so die Lipi-Fraktion. Laut Gutachten der Stadtverwaltung sei der in die Jahre gekommene Sportboden für den Geruch verantwortlich.