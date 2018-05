Stadtbild Neue Visitenkarte rückt in den Fokus

Neue Visitenkarte rückt in den Fokus

Göppingen / SWP

Morgen, Samstag, sind Interessierte auch in der Hohenstaufenstadt zum „Tag der Städtebauförderung“ eingeladen: Baubürgermeister Helmut Renftle startet um 11 Uhr zu einer Baustellenbesichtigung des neuen Bahnhofsplatzes, der Tiefgarage, des Städtischen Verwaltungszentrums und der Villa Gutmann.

Im Jahr 2009 wurde das Sanierungsgebiet „Neuordnung Bahnhofsumfeld“ in das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau-West“ aufgenommen. Im Programmjahr 2013 konnte ein Schlüsselgrundstück für die Aufwertung des gesamten Bahnhofumfeldes erworben werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Auf einer Teilfläche entsteht derzeit das Städtische Verwaltungszentrum.

Für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes und für die umliegenden Flächen im Sanierungsgebiet wurde im September 2014 ein zweiphasiger „Wettbewerb Bahnhofsumfeld“ ausgelobt. Der Wettbewerb wurde im Mai 2015 abgeschlossen. Im Vorfeld und nach Abschluss des Wettbewerbs gab es verschiedene Öffentlichkeits- und Informationsveranstaltungen. Zur Verwirklichung des Städtischen Verwaltungszentrums folgte dann ein Realisierungswettbewerb, welcher die Idee des „Wettbewerbs Bahnhofsumfeld“ in diesem Bereich konkretisieren sollte. Die Stadt Göppingen kaufte zum Bau der Tiefgarage direkt am Bahnhof weitere Flächen. Der Spatenstich für die Tiefgarage war im Spätsommer 2016. Die Tiefbauarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen und die neue Tiefgarage mit gut 100 Plätzen wird voraussichtlich im Juli in Betrieb gehen. Im Zuge des Fortschreitens der Bauabschnitte der Tiefgarage wurde mit der Neugestaltung des Bahnhofsplatzes begonnen. Diese soll bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen werden.

Auch der erste Bauabschnitt des „Aus- und Weiterbaus der Kanalstraße“ soll im Programmjahr 2018 realisiert werden. Zukünftig wird eine „Stadtpromenade“ den Bahnhof entlang des Städtischen Verwaltungszentrums mit dem westlichen Teil der Stadt verbinden. Diese soll 2019 in Angriff genommen werden. Der bewilligte Förderrahmen beträgt 10,7 Millionen Euro.

Info Der Tag der Städtebauförderung ist ein bundesweiter Aktionstag im Rahmen des Bund-Länder-Programms Stadtumbau West, der das weite Feld der Stadtentwicklung öffentlichkeitswirksam präsentiert. Ziel dieses zum vierten Mal stattfindenden Tages ist es, die Bürger über die Entwicklung ihrer Stadt zu informieren. Einen Überblick bietet die offizielle Webseite www.tag-der-staedtebaufoerderung.de.