Eigenheime Neue Reihenhäuser an der B 297 in Bartenbach

Neue Reihenhäuser an der B 297 in Bartenbach

Bartenbach / Arnd Woletz

Die Vorbereitungen laufen schon lange, nun wird das Vorhaben konkret: In Bartenbach direkt an der B 297 östlich der Wilhelmshilfe werden zehn neue Reihenhäuser entstehen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Aufstellung des Bebauungsplans „Engenlauch III“ befürwortet, am Donnerstag soll der Gemeinderat ihn auf den Weg bringen. Die bisher für die Wiese gültigen Bebauungspläne würden wegen nicht überbaubarer Grundstücksflächen den Siedlungsbau nicht zulassen.

Im Ausschuss stellte Stadtplanerin Susanne Mehlis das Vorhaben vor. Die Firma Deutsche Reihenhaus will zusammen mit einem Projektentwickler auf dem bisherigen Wiesengrundstück mit etwa 3000 Quadratmeter Fläche in vorderster Reihe sechs Häuser bauen, etwas nach hinten versetzt weitere vier Eigenheime sowie einen kleinen Spielplatz. Dazu kommen 20 Carports und ein gemeinsames Technikgebäude für die Siedlung. Es werden Häuser eines Standard-Bautyps mit 120 Quadratmetern Wohnfläche und einem Satteldach errichtet, die günstig ausfallen könnten, so Mehlis. Die Stadtplanerin nannte die Summe von 300 000 Euro, sagte aber: „Wir können natürlich auf die Preisgestaltung keinen Einfluss nehmen“.

Den langen Vorlauf von fast zwei Jahren begründete Mehlis damit, dass die Straßenbauverwaltung normalerweise an Bundesstraßen einen Mindestabstand von 20 Metern vorsehe. In diesem Fall sei die Abweichung aber gelungen. Voraussetzung: Die kleine Siedlung darf keine direkte Zufahrt oder Zugang zur Bundesstraße haben, sondern wird über den Rechberghäuser Weg erschlossen. Darauf legten auch die Stadträte im Ausschuss aus Sicherheitsgründen Wert. Wichtig fanden sie auch, dass zwischen den Häusern und der vielbefahrenen Bundesstraße wenigstens eine geschlossene Hecke stehen und ein Fußweg zur Ampel am Mühlenweg führen soll. Lärmschutzwände wären auch möglich gewesen, erklärte Stadtplanerin Mehlis, „aber das wollten wir nicht“. Die Deutsche Reihenhaus als Bauherr habe versichert, dass die Ausrichtung der ruhebedürftigen Räume bei diesem Haustyp von der Straße weg weist.