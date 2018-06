Göppingen Neue Beleuchtung für Weihnachten

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Die Weihnachtsbeleuchtung in Göppingen wird ausgewechselt. Das beschloss der Gemeinderat.

Das Geld steht bereit für die in die Jahre gekommene und marode Weihnachtsbeleuchtung: 100.000 Euro im Finanzhaushalt 2018 für die Anschaffung und 60.000 für Konzeption, Montage, Demontage und Lagerung im Ergebnishaushalt. „Eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung trägt erheblich zu einer feierlichen Wohlfühlatmosphäre in der Innenstadt während der Weihnachtszeit bei. Davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger, Einzelhändler, Gastronomen sowie das Image der Stadt Göppingen.“ So stand es im Beschlussantrag der Verwaltung und so sahen es offenbar auch die Gemeinderäte, denn sie stimmten mit 21 Stimmen ohne Gegenstimmen zu.

Die über 20 Jahre alte Beleuchtung verursache hohe Energiekosten und es sei mit einem Komplettausfall zu rechnen, so die Verwaltung. In diesem Jahr sollen deswegen in einem ersten Schritt die Überspannungen in der Haupt-, Post- und Marktstraße sowie die Nebenstraßen- und Kreuzungsüberspannungen in der historischen Altstadt ausgetauscht werden. Eine Erweiterung auf andere Straßen und Plätze sei in den kommenden Jahren möglich.

Von fünf Firmen kamen drei in die engere Wahl und die Firma Essert-Illuminationen aus dem Raum Würzburg, die dort am Standort Eichenbühl produziert, zum Zuge. Sie erfüllte die Kriterien am besten: Faire Beschaffung, LEDs mit geringem Lichtstromverlust, hohe Qualität und Nutzungsdauer, Montagefreundlichkeit und platzsparende Lagerung. Aber auch die Optik mit Alleinstellungsmerkmalen spielte eine Rolle. So soll es in einer Gesamtkonzeption besondere Motive für die Straßeneingänge und in den Seitenstraßen beleuchtete Straßennamen als Schriftzug geben, die auch tagsüber ein schönes Bild abgeben.