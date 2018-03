Eröffnung Neue Ausstellung in der Kunsthalle: Tanzende Paare auf Riesenleinwand

DAS IST DER PRESSETEXT / Annerose Fischer-Bucher

Einer der neun Künstler, Professor Bin Feng vom Sichuan Fine Arts Institute, die ab morgen in der Göppinger Kunsthalle ausstellen, war beim Pressegespräch persönlich anwesend und beantwortete Fragen, die von Yan Li simultan ins Deutsche übersetzt wurden. Kunsthallenleiter Werner Meyer gab schon mal einen Überblick über die Ausstellung „INK. Zeitgenössische Tuschemalerei aus China“ und stellte einzelne Bilder und die dahinter liegenden Beweggründe sowie ein dazugehöriges Knowhow vor.

Meyer war 2013 und 2014 vier Mal in China gewesen und hat sich bei Künstlern und Kuratoren informiert. Fasziniert von der Tradition der Tuschemalerei und ihrer Weiterführung in die Moderne kam er zurück und initiierte die jetzige Ausstellung als Kooperation zwischen der Kunsthalle Göppingen und dem Luxehills Art Museum Chengdu. Sie sollte nicht für den Kunstmarkt sein, sondern gegenwärtige Kunst und ihren Diskurs zeigen.

Der Anfang der Tuschemalerei reicht bis ins 2. Jahrhundert und gehört zur ältesten Malerei. Man muss in China Schüler eines Meisters sein und von ihm lernen und es dann wieder als Meister an einen Schüler weitergeben. Dabei geschieht das Lernen durch Kopieren, wodurch Traditionen entstanden sind. Sorgfältiges Schreiben ist eine Zen-Übung, bei der nicht nur abgeschrieben, sondern gedacht und meditiert wird.

Spannend sei heute die Auseinandersetzung mit der Tradition und ihre Weiterentwicklung, so Meyer beim Rundgang zu ausgewählten Bildern von verschiedenen Künstlern. „Die Traditionen sind flüssig geworden“, denn China habe sich nach der Kulturrevolution 1980 geöffnet. Die Künstler hätten reisen können, es gab Kataloge und das Internet habe weitere Türen geöffnet. Heute gibt es parallele Lernweisen: einerseits die traditionelle durch ein Meister-Schüler-Verhältnis und andererseits das individuelle Lernen und ihre Förderung durch die Akademien.

Ein häufiges Motiv ist die Landschaftsmalerei. Die Besonderheit: ein Text dazu auf einem Bild erklärt die Landschaft wie beim Bild eines buddhistischen Mönchs, der zeitlebens auf Wanderschaft ist. Sein Weg, der am Ende in die Einsamkeit führt, wird gemalt und beschrieben.

Den Text dazu verfasst in der Regel nicht der Maler, sondern ein Dichter schreibt dazu einen lyrischen Text ins Bild hinein. Diese zweierlei Bedeutungen der Landschaftsmalerei – das Pittoreske und das Poetische – finde man auch bei uns im Mittelalter und in der Romantik, erklärt Meyer.

Ein weiteres Bild zeigt ebenfalls Landschaftsmalerei, diesmal kommt sie jedoch modern daher. Zwei Schichten Reispapier sind bunt bemalt, zeigen aber ebenfalls beide Bedeutungen wie in der Tradition.

Bei tanzenden Paaren auf einer Riesenleinwand – einmal nackt und dunkel, einmal farbig und mit Kleidung – wird die Leinwand wie Papier benützt und durch Photographie ergänzt. Die fließenden Figuren in einem abstrakten Raum entstehen durch die alte Technik der Tuschemalerei, sind aber in Acryl ausgeführt. Der Künstler transportiert die Geschichte von Paaren, die man in China in der Freizeit in Parks tanzen sieht, quasi ins Studio und regt damit zu einem Diskurs an. „Ich möchte mit dem Tanz die Wärme zwischen den Menschen ausdrücken“, sagte der anwesende Künstler Bin Feng.

Dass vom Staat die Kunst nicht mehr so streng staatlich kontrolliert werde und dass das Verhältnis zum Körper in China ein anderes sei, ergänzt Übersetzer Yan Li. Großformatige Bilder, die Landschaften eines Körpers zeigen, findet man ebenfalls in der Ausstellung.

Große Arbeiten zur Architektur und einem Zentaur – ein Mischwesen von Pferd und Mensch – mit Hammer und Sichel sowie einem Drachen, der als Schlange dargestellt ist, thematisieren Politisches. Eine Reihe von „Teebildern“ als konzeptuelle Kunst, ebenfalls auf Papier, das in China eine ganz spezielle Qualität hat, zeigt immer wieder neue Formen, die beim Überlaufen einer Teeschale entstanden sind. Und an einer Wand der Kunsthalle hängen riesige „Rollenbilder“, die man aufrollen und zusammenrollen kann. Sie erzählen keine Geschichte, sondern lassen nur einzelne Momente oder Figuren ohne Kontext sichtbar werden. Der Betrachter muss sich selbst die Geschichte denken.