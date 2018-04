Inklusion Neue Angebote im Haus Lindenhof

Göppingen / Maximilian Haller

Seit bereits zehn Jahren ist die Stiftung Haus Lindenhof ein großer Träger im Bereich Behindertenhilfe in Göppingen. Ab Herbst will die Einrichtung zwei neue Angebote etablieren.

Eine neue Wohngemeinschaft gleich neben dem Bürogebäude der Stiftung soll Platz für vier Menschen mit psychosozialem Unterstützungsbedarf bieten. Dazu gehören auch Menschen mit Lernbehinderung oder leichter geistiger Behinderung. „Das Programm richtet sich an junge Menschen, die noch etwas mehr Unterstützung und Begleitung im Leben brauchen“, erklärt Uwe Bauer, Organisationsleiter des Hauses Lindenhof. Viele von ihnen kämen aus der Jugendhilfe und fallen mit Erreichen des Erwachsenenalters nun aus deren Altersklasse heraus. Während sie in der Jugendhilfe 24 Stunden am Tag Begleitung bekommen, werden die Bewohner der Wohngemeinschaft ein eigenständigeres Leben führen, betreut werden sie hier nur während der Stoßzeiten, also morgens und abends.

Bauer betont, dass es sich dabei nicht um ein Dauerprogramm handle, vielmehr solle es den Übergang in andere Wohnformen, wie beispielsweise Einzel-, oder Paarwohnen, ermöglichen. „Es ist ein kleinerer Schritt ins Erwachsenenleben“, findet Heilerziehungspflegerin Emily Ernst. Melanie Silberzahn ist eine der jungen Menschen, die das betreute Wohnen von Haus Lindenhof in Anspruch genommen hat. Mit 18 ist sie von Zuhause aus- und in eine Wohngemeinschaft eingezogen. „Es war gut, dass Unterstützung da war“, sagt sie. Seit mittlerweile einem Jahr lebt die nun 23-Jährige alleine und arbeitet in einem Kindergarten in Rechberghausen.

Ab September bietet das Haus Lindenhof zudem einen ambulanten Berufsbildungsbereich an. „Jeder Mensch mit Behinderung hat auch Recht auf Arbeit“, sagt Diplom-Sozialpädagogin und Jobcoach Dèsirèe Frati. Wer nicht in einer Behindertenwerkstatt arbeiten wolle, könne mit diesem Angebot ein Budget für eine berufliche Bildung bekommen. Das habe den Vorteil, dass Teilnehmer von Anfang an in die Berufspraxis eingebunden seien. „Die Stiftung arbeitet in diesem Bereich eng mit der Agentur für Arbeit zusammen“, erklärt Frati.

Neben Praxiserfahrung werden zudem lebenspraktische Fähigkeiten wie Kommunikation im Arbeitsbereich, Konfliktbewältigung oder auch Erste Hilfe vermittelt. Generell sei das Programm auf jede Person maßgeschneidert. Frati rechnet mit drei bis fünf Teilnehmern. Haus Lindenhof setze auf qualitativ hochwertige Versorgung statt auf Massenabfertigung: „Individualität ist uns sehr wichtig.“

Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in Betrieben habe für beide Seiten einen hohen Mehrwert, findet Uwe Bauer, auch mit Blick auf Abgaben. „Die Sozialversicherungsbeiträge übernimmt die Stiftung, Betriebe zahlen also nur die reine Arbeitsleistung“, so Bauer. Unternehmen, die Interesse an dem Programm haben, können Haus Lindenhof erreichen unter Tel. (07161) 1561095.