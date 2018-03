Gedenken Name der Geschwister Scholl entfernt

Süßen / joa

Nicht immer sind Namen Schall und Rauch: „Mit großem Bedauern habe ich erfahren, dass ausgerechnet in den Tagen um den 75. Todestag der Geschwister Scholl am Realschulgebäude der Name Geschwister Scholl entfernt wurde“, machte Werner Fuchshuber in einem Brief an Bürgermeister Marc Kersting seinem Unmut Luft. Der einstige Rektor der Geschwister-Scholl-Realschule fürchtete um das Gedenken an die Geschwister Scholl, die ihren Widerstand gegen die Nazis mit dem Tod bezahlt hatten. Fuchshuber verweist auf zahlreiche Veranstaltungen, die die Realschule im Namen der Geschwister Scholl organisiert hat, um die Schüler zu Toleranz und gegen Menschenverachtung zu erziehen. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass die beteiligten Schulen ihre Namen verlieren, wenn der Süßener Schulverbund mit einer Realschule und einer Gemeinschaftsschule eingerichtet wird, sagt dazu Bürgermeister Kersting. Künftig sollen allerdings die Schulgebäude die Namen der einst selbständigen Schulen tragen. „Außerdem wird mit Hinweistafeln auf die Geschichte der Namensbenennung hingewiesen“, schreibt Kersting an Fuchshuber. Und: „Wenn sich bei der neuen Beschilderung nicht der Fehlerteufel eingeschlichen hätte, wäre bereits alles erledigt.“ Damit kann offenbar auch Werner Fuchshuber leben. „Wenn der Name Geschwister Scholl erhalten bleibt, dann bin ich wieder zufrieden.“