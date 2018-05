Entscheidung Nahverkehr im Kreis soll besser werden

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Einstimmig hat der Kreistag die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans ab Januar 2019 beschlossen.

Die Kreisräte haben in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig entschieden, den bereits im Dezember 2015 beschlossenen neuen Nahverkehrsplan zum 1. Januar 2019 umzusetzen. Der Landkreis als Aufgabenträger für den Busverkehr will damit die Angebote attraktiver machen und erreichen, dass mehr Menschen auf den Bus umsteigen. Die Umsetzung des Plans verursacht einen jährlichen Mehraufwand für den öffentlichen Nahverkehr im Kreis von rund 4,5 Millionen Euro.

Kernelemente des neuen Konzepts sind eine konsequente Vertaktung der Linien, die obendrein klarer geführt werden sollen. Der Standard-Takt soll 60 Minuten betragen, zum Teil auch 30 oder 15 Minuten. Bisher werden lediglich die Citybuslinien im durchgängigen Takt gefahren, andere Linien nur zeitweise. Eine konsequente Anbindung auf die Schiene gibt es bisher nicht.

In der Fläche sollen zudem Anschlüsse sichergestellt werden, die Betriebszeiten am Abend und an den Wochenenden ausgedehnt werden. Auch der Schulbusverkehr im Landkreis soll durch den neuen Nahverkehrsplan verbessert werden, indem er „zielgerichteter“ auf den Schulbeginn ausgerichtet wird und genügend Busse eingesetzt werden.