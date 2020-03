Musik gehört in der fünfköpfigen Familie Oellig aus Eislingen so selbstverständlich zum Leben wie essen, trinken und schlafen. Beide Eltern Musiklehrer – den drei Oellig-Schwestern Paula, Klara und Luisa wurde das Musik-Gen sozusagen schon in die Wiege gelegt. Nesthäkchen Luisa, die mit dem K...